Couloirs de transport pour les BRICS élargis: un moyen de garantir la sécurité

Les BRICS élargis à 11 membres à partir de 2024 auront accès à un vaste réseau de ressources logistiques stratégiques, a déclaré à Sputnik le professeur Alexis Habiyaremye, chercheur principal à Département de la science et de l'innovation/Fondation nationale de la recherche (DSI/NRF) et chercheur à l’université de Johannesburg. Outre la Route maritime du Nord, ces ressources comprendront les corridors de transport Nord-Sud et Ouest-Est, le golfe Persique, la mer Rouge et le canal de Suez après l’entrée de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Iran, de l'Argentine et de l'Éthiopie aux BRICS. Une commission permanente des BRICS sur les transports dont la création a été proposée par le Président russe lors du récent sommet des BRICS à Johannesburg, devrait s'occuper du développement des corridors de transports interrégionaux et mondiaux, selon M.Habiyaremye.En quête d’alternatives dans un monde insécuriséSelon le professeur, en plus d'assurer l'accès à la haute mer, les BRICS cherchent à trouver des solutions alternatives aux "canaux d'étranglement", comme le détroit de Singapour, le détroit de Malacca, le canal de Suez, le Bosphore et le détroit d'Ormuz.M.Habiyaremye pense qu’un autre projet important se trouve dans le corridor Nord-Sud entre l'ouest et le nord de la Russie et le golfe Persique.D’après lui, la Route maritime du Nord est essentielle pour la Russie car elle l'aidera à éviter un éventuel blocus maritime de la part des États occidentaux dans le cadre des sanctions en cours.Élargissement des BRICSLe groupe des BRICS composé actuellement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, a annoncé l’adhésion de six nouveaux membres dès le 1er janvier 2024 (L'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes) lors de son XVe sommet qui s’est tenu du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré lors de son intervention en visioconférence au sommet du groupe, qu’il était temps de créer une commission permanente pour les transports, qui s’occuperait entre autres de la logistique.

