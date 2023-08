https://fr.sputniknews.africa/20230826/afrofest-a-moscou-la-meilleure-facon-de-manifester-nos-coutumes-nos-traditions-1061654036.html

Afrofest à Moscou: "la meilleure façon de manifester nos coutumes, nos traditions"

Afrofest à Moscou: "la meilleure façon de manifester nos coutumes, nos traditions" -photos

La capitale russe a accueilli ce 26 août la 3e édition du Festival international de la culture africaine AFROFEST.

Le 3e Festival international de la culture africaine Afrofest qui s'est déroulé ce 26 août à Moscou est une grande opportunité de faire savoir au monde que l'Afrique est représentée par une variété de culture selon les pays du continent, a déclaré à Sputnik Afrique Antonio Ripepeto Goncalves, doctorant à l'Université de l'amitié des peuples de Russie (RUDN) et attaché de défense par intérim à l'ambassade d'Angola en Russie.Selon le doctorant, l’organisation de tels événements sur le sol russe est l'un des meilleurs moyens de promouvoir la culture africaine.Le multiculturalisme déjà présent en AfriqueM.Goncalves a expliqué à Sputnik que l'Afrique est un continent où l'on trouve des peuples différents, avec des cultures et des civilisations différentes."Et à l'intérieur de l'Afrique, chaque peuple, chaque pays aussi, a sa culture et nous respectons cette culture. Nous voulons que tout le monde entier respecte la culture de chaque pays", a-t-il noté.La place de la culture africaine dans le mondeLa culture africaine aujourd'hui dans le monde est bien appréciée par tous et nous sommes fiers d'être des porteurs de voix de cette culture et de pouvoir transmettre cette culture, la partager avec les autres personnes de l'humanité, a fait savoir M.Sodomon.Selon lui, la culture représente l'image et ce qui identifie chaque peuple. Et comme culture africaine, c'est très important pour tous les Africains qui portent à cœur ce que nos aïeux, nos parents nous ont transmis comme culture.Le programme éducatif russe est percutantQuand il s’agit d’évaluer les perspectives de l’enseignement russe, M.Goncalves pense que le programme éducatif est très efficace en Russie.M.Sodomon a, pour sa part, confié que tous les Africains sont intéressés par l'enseignement russe aujourd'hui parce que par le passé, la Russie a beaucoup aidé le continent africain et continue de le faire.

