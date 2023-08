https://fr.sputniknews.africa/20230825/lethiopie-peut-etre-un-futur-pole-de-croissance-des-brics-indique-un-politologue-1061631858.html

L’Éthiopie peut être un futur pôle de croissance des BRICS, indique un politologue

Six pays, dont deux situés sur le continent africain intégreront les BRICS le 1er janvier 2024. Pour l’Éthiopie, qui a été retenue, des retombées positives... 25.08.2023, Sputnik Afrique

L’Éthiopie peut être un futur pôle de croissance des BRICS, indique un politologue Six pays, dont deux situés sur le continent africain intégreront les BRICS le 1er janvier 2024. Pour l’Éthiopie, qui a été retenue, des retombées positives sont à attendre. Dans le même temps, Ian Liebenberg, professeur aux universités de Namibie et d’Afrique du Sud, juge que les BRICS eux aussi ont beaucoup à gagner de l'adhésion de ce pays.

"Le pays peut gagner beaucoup, parce que les connaissances des Brésiliens, les connaissances des Chinois en termes de production agricole et d'amélioration de cette production peuvent jouer un rôle considérable dans le renforcement de la capacité des Éthiopiens à produire de la nourriture et, à terme, à devenir un producteur de nourriture pour l'Afrique et peut-être au-delà.", estime au micro de Sputnik Afrique Ian Liebenberg, professeur de politique à l'université de Namibie, et Windhoek, professeur extraordinaire à la faculté des sciences militaires de l'université de Stellenbosch, Afrique du Sud."Pour les Éthiopiens, il s'agit donc d'une situation gagnant-gagnant. Et je pense que la banque des BRICS a vérifié ses statistiques, elle a peut-être déjà calculé avant le sommet que, même si elle prend en compte des pays perçus comme plus faibles tels que l'Éthiopie ou l'Argentine, qui traverse actuellement une crise économique, la banque des BRICS sera en mesure d'aider ces pays à atteindre leur plein potentiel, ce qui, s'ils y parviennent, contribuera à une restructuration très importante des marchés internationaux et de l'économie mondiale", conclut M.Liebenberg.Retrouvez également dans ce numéro:-Nathalie Yamb, militante panafricaniste, sur les conséquences du sommet des BRICS sur la politique internationale.- Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de Communauté économique des pays de l’Afrique centrale, sur les perspectives qui s’ouvrent à l’Afrique après l’élargissement des BRICS.- Amine Idriss A. Karama, de l’agence Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, sur un nouveau modèle financier avec des échanges en monnaies nationales.- Djibril Gningue, analyste politique sénégalais, Directeur de l’unité de recherche paix et sécurité du Groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, sur les déclarations des leaders des pays des BRICS.- Thierno Seydou Nourou Sy, PDG de Nourou Financial Consulting, sur l’importance et la portée du sommet des BRICS pour la communauté d’affaires africaine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

