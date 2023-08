https://fr.sputniknews.africa/20230825/kiev-eviterait-de-frapper-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-par-peur-dune-riposte-symetrique-1061627624.html

Kiev éviterait de frapper la centrale nucléaire de Zaporojié par peur d’une riposte symétrique

Le gouverneur de la région russe de Zaporojié a trouvé une explication au fait que l’armée ukrainienne ne vise pas directement la centrale nucléaire de... 25.08.2023, Sputnik Afrique

Le régime de Kiev ne frappe pas directement la centrale nucléaire de Zaporojié contrôlée par Moscou car il sait que la Russie réagira en conséquence, en frappant les centrales nucléaires ukrainiennes et qu'un tel scénario affectera également l'Occident, a déclaré à Sputnik Evguéni Balitski, gouverneur par intérim de la région de Zaporojié. Des drones à la place de l’artillerieSelon le gouverneur par intérim, les troupes ukrainiennes n’utilisent pas d’artillerie lourde, mais des drones pour attaquer la centrale de Zaporojié. C’est pourquoi cette dernière ne risque rien à l’heure actuelle, à son avis. Impossible de contre-attaquer malgré les armes occidentalesM.Balitski a expliqué à Sputnik que Kiev ne peut pas passer à l'offensive par bataillons sur le front de Zaporojié où la situation ne permet pas d’effectuer de manœuvres secrètes pour amasser les troupes. Même en utilisant le matériel occidental, les Ukrainiens ne peuvent utiliser que de petits groupes, sous peine de perdre un nombre énorme de soldats.La situation est à peu près la même à Staromaïorskoïé,Urojaïnoïe, à Chtcherbaki, près de Rabotino, à Piatikhatki: l'ennemi essaie en vain d’avancer en essuyant de lourdes pertes, selon le gouverneur. Toutefois, l’armée ukrainienne ne change pas de tactique, ajoute-t-il.Centrale de ZaporojiéLa centrale nucléaire de Zaporojié est située sur la rive gauche du Dniepr, près de la ville d'Energodar. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en termes de nombre d'unités et de capacité installée, avec six réacteurs de 1 GW chacun.En octobre 2022, la centrale nucléaire a été reprise par la Fédération de Russie. L'armée ukrainienne continue de bombarder régulièrement Energodar et le territoire de la centrale.Précédemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de créer une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire.

