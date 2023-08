https://fr.sputniknews.africa/20230824/un-cycloplane-russe-de-deux-tonnes-doit-monter-dans-les-airs-en-2025-1061611515.html

Un cycloplane russe de deux tonnes doit monter dans les airs en 2025

Un cycloplane russe de deux tonnes doit monter dans les airs en 2025

Un prototype d’un cycloplane lourd, soit un aéronef ressemblant à une voiture volante avec des ailes tournantes, doit être créé en Russie d'ici fin 2025, a... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T22:38+0200

2023-08-24T22:38+0200

2023-08-24T22:43+0200

russie

sciences et tech

aéronefs

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061611196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_342f572a8bbcdf4b8ea0a5b91b048ab5.jpg

Les ingénieurs russes continuent de développer le projet ambitieux d’un cycloplane dont le premier prototype de 60 kg a été testé en 2020 et a montré de bons résultats en termes de manœuvrabilité, de durée de vol et de niveau sonore.Avant la fin 2025 ils envisagent d’envoyer dans les airs un cycloplane de deux tonnes, a expliqué à Sputnik Yan Tchibissov, chef du groupe de projet des véhicules aériens de la Fondation pour la recherche avancée.Il est prévu que la vitesse de croisière estimée de ce cycloplane sera de 150 à 170 kilomètres par heure avec une capacité de charge de 500 kg. Dans le cadre du projet Cyclone-2, il est prévu également de produire d'ici la fin 2023 des cyclodrones de 2 kg et de 30 kg.Pour créer la force de levage nécessaire, les cycloplanes et les cyclodrones utilisent des ailes tournantes, mais l'axe et les surfaces de ces ailes sont orientés de la même manière qu'une aile traditionnelle d’un avion en vol. Grace à cela, à la différence des hélicoptères, des aéronefs de ce type peuvent atterrir et décoller sur une surface inclinée et s'amarrer aux parois verticales des bâtiments.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sciences et tech, aéronefs, avion