Ramaphosa: les systèmes financiers utilisés comme des instruments de géopolitique

"Les systèmes financiers mondiaux sont de plus en plus souvent utilisés comme des instruments dans la compétition géopolitique", s'est inquiété ce mercredi le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors du sommet des BRICS.Selon lui, les pays des BRICS examineront les mesures ultérieures pratiques pour promouvoir les règlements en monnaies nationales. Les ministres des Finances devront tenir des pourparlers supplémentaires sur ce thème."Les nouvelles réalités nécessitent des réformes" des institutions mondiales, en vue de les rendre plus représentatives et pour qu'elles répondent aux défis modernes, selon lui.Une soixantaine de participantsLe XVe sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se déroule à Johannesburg du 22 au 24 août avec la participation des dirigeants chinois, indien, brésilien et sud-africain. Le Président russe y participe en visioconférence. Moscou y est représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il s'agit de la plus grande rencontre de chefs d'État et de gouvernement du Sud global, avec plus de 60 pays participants, et du monde non occidental. Le Président chinois Xi Jinping est parallèlement en visite d'État en Afrique du Sud. Lui et le Premier ministre indien Narendra Modi donnent le "La" du sommet.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer reportages, interviews et analyses. *Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

