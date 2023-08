https://fr.sputniknews.africa/20230823/les-pays-du-sud-assument-un-role-de-premier-plan-a-travers-les-brics-selon-un-politologue-1061573287.html

Les pays du Sud "assument un rôle de premier plan" à travers les BRICS, selon un politologue

Le Sud global fait sérieusement concurrence au monde occidental et au G7, dans le sillage des BRICS, a expliqué à Sputnik Afrique le politologue nigérian... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Passage de relai? Alors que le G7 semblait jusqu’alors le mètre-étalon du développement, les BRICS font désormais jeu égal, a déclaré à Sputnik Afrique Ovigwe Eguegu, du cabinet de conseil Development Reimagined.Le groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a d’ores et déjà dépassé le G7 en matière de parité de pouvoir d'achat (PPA) et un élargissement pourrait encore accentuer cette montée en puissance, selon le politologue.Russie résiliente, Afrique confianteAu sein des BRICS, la Russie tient désormais une place particulière, car elle a su faire preuve de solidité économique, malgré les divers trains de sanctions occidentaux. Cette bonne santé économique a de quoi rassurer ses partenaires dans le groupe, comme la Chine ou l’Afrique du Sud, qui ont d’ailleurs tenu des positions cohérentes et prudentes à l’Onu sur le dossier ukrainien, explique encore Ovigwe Eguegu.La bonne tenue de l’économie russe malgré les sanctions peut aussi donner le sourire aux pays africains, qui voient les opportunités de collaborations avec Moscou se multiplier ces derniers temps.La Russie est devenue la cinquième économie mondiale en 2022, en PIB à parité du pouvoir d’achat (PPA), malgré les sanctions, avait précisé Vladimir Poutine dans son discours au sommet des BRICS, reprenant des chiffres de la Banque mondiale.La croissance russe devrait par ailleurs avoisiner les 1,5% en 2023, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI). Elle dépassera la croissance de la zone euro, qui devrait stagner à 0,9% selon l’institution.

