Le Premier ministre indien propose aux BRICS de créer un consortium d'études spatiales

Le Premier ministre indien propose aux BRICS de créer un consortium d'études spatiales

Lors du sommet des BRICS, le Premier ministre indien Narendra Modi a proposé aux dirigeants du groupe d'élargir leur coopération dans le domaine de l'espace et... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Lors du sommet des BRICS, le Premier ministre indien Narendra Modi a proposé aux dirigeants du groupe d'élargir leur coopération dans le domaine de l'espace et de créer un consortium d'études spatiales.Selon lui, le travail sur la création d'un groupe de satellites est déjà en cours. En vue d'élargir davantage leur "coopération étroite", les pays membres pourraient songer à créer un tel consortium pour explorer l'espace dans les domaines relatifs notamment à la surveillance météorologique pour le bien du monde entier, a précisé le dirigeant indien.L'Inde dans l'espaceCyril Ramaphosa, qui préside la réunion en question, a apprécié la proposition de M.Modi, estimant qu'elle devait être étudiée. L'Inde est sur le point de devenir le premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune. "Dans quelques heures, le vaisseau spatial indien alunira. Nous vous félicitons", a déclaré le Président sud-africain après le discours de M.Modi.En juin dernier, l'Inde a intégré l’accord Artemis sur la coopération spatiale, dirigé par les États-Unis et plus d'une vingtaine d’autres pays, qui vise à faciliter la coopération indo-américaine dans le domaine des technologies liées à l’espace.Le XVe sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se déroule à Johannesburg du 22 au 24 août. Moscou y est représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il s'agit de la plus grande rencontre de chefs d'État et de gouvernement du Sud global, avec plus de 60 pays participants, et du monde non occidental. Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

