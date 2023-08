https://fr.sputniknews.africa/20230823/expansion-des-brics-le-bresil-na-aucun-probleme-avec-les-candidats-1061568560.html

Expansion des BRICS: le Brésil "n’a aucun problème avec les candidats"

Même si le Brésil recherche un équilibre géographique en ce qui concerne l’adhésion de nouveaux membres aux BRICS, le pays les accueille favorablement sans... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Alors que plus d’une vingtaine de pays souhaitent rejoindre les BRICS, le Brésil est favorable à tous les candidats, a fait savoir auprès de Sputnik le conseiller spécial pour les affaires internationales auprès de la présidence brésilienne Celso Amorim.Malgré la tenue des discussions sur les critères d’adhésion, Brasilia "n'a aucun problème avec les candidats", a-t-il précisé en marge du sommet des BRICS à Johannesburg.Cependant, ces 22 pays qui ont déposé leurs candidatures "ne pourront pas tous entrer [au groupe] en même temps, c’est impossible", conclut M.Amorim.L’élargissement, point clé du sommet des BRICSLes membres du groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) prévoient de discuter de son élargissement. Le 23 août, les BRICS ont convenu des modalités de ce processus, a annoncé la diplomatie sud-africaine.Parmi les pays du continent africain qui ont déjà officiellement demandé à rejoindre les BRICS figurent l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Sénégal et l’Éthiopie. Les candidats d’Amériques latine et centrale sont l’Argentine, la Bolivie, le Venezuela, Cuba et le Honduras.Quant à l’Asie, il s’agit du Kazakhstan, du Vietnam, de l’Indonésie, du Bangladesh et de la Thaïlande. Le Moyen-Orient est représenté par l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Palestine, Bahreïn et le Koweït. Enfin, le pays voisin de la Russie, la Biélorussie, a également exprimé sa demande d’adhésion.

