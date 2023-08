https://fr.sputniknews.africa/20230822/liran-presente-son-nouveau-drone-capable-de-remplir-des-missions-de-reconnaissance---video-1061532628.html

L’Iran présente son nouveau drone capable de remplir des missions de reconnaissance - vidéo

L’Iran présente son nouveau drone capable de remplir des missions de reconnaissance - vidéo

Pouvant voler sans pause jusqu’à 24 h à une altitude de 7.000 m et muni de systèmes de guerre électronique et de reconnaissance, le nouveau drone iranien... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Le Président iranien, Ebrahim Raïssi, a présenté le nouveau drone Mohajer-10 fabriqué par son pays, à l’occasion de la Journée de l’industrie de défense.L’engin dispose d’une durée de vol maximale de 24 h à une altitude de 7.000 m pour une autonomie de 2.000 km, a rapporté l’agence de presse Fars.Divers types de munitionsToujours selon ses informations, la capacité maximale de carburant de ce drone est de 450 litres, son poids maximal de cargaison est de 300 kilogrammes et sa vitesse maximale est de 210 kilomètres/heure.Le Mohajer-10 est capable de transporter divers types de munitions, ainsi que des bombes Ghaem et Almas. Il est en plus équipé de systèmes de guerre électronique et de reconnaissance.

