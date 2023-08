https://fr.sputniknews.africa/20230822/les-brics-sont-une-veritable-alternative-au-monde-unipolaire-selon-un-ministre-sud-africain-1061535014.html

Les BRICS sont une véritable "alternative au monde unipolaire", selon un ministre sud-africain

De nombreux pays veulent adhérer aux BRICS pour éviter la dominance de "superpuissances", a indiqué à Sputnik Afrique Sihle Zikalala, ministre sud-africain de... 22.08.2023, Sputnik Afrique

"La majorité des pays dans le monde aspirent à avoir une plate-forme qui leur permette de coopérer sans être dominés par les soi-disant superpuissances." Et c’est pourquoi nombreux sont ceux qui souhaitent rejoindre les BRICS. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Sihle Zikalala, ministre des Travaux publics et de l'Infrastructure d'Afrique du Sud, présent au sommet du groupe qui se déroule actuellement à Johannesburg.L’Afrique du Sud "est une porte d’entrée vers l’Afrique", estime le ministre. La Zone de libre-échange africaine, en cours de création sur l'ensemble du continent, "permet aux entreprises basées en Afrique de pouvoir commercer". Et "l’Afrique du Sud est un point d’ancrage de cette plateforme", a-t-il ajouté.Vers une monnaie unique?S'agissant de la dédollarisation, Sihle Zikalala a estimé que "les pays doivent pouvoir commercer dans leur propre monnaie ou établir une monnaie commune aux BRICS".Il a ainsi fait écho à Busisiwe Mabuza, présidente du Conseil des entreprises BRICS en Afrique du Sud. Elle a noté que le commerce en Afrique, totalement libellé en dollars, "coûte cher", devenant "inabordable pour les gens ordinaires". La responsable a préconisé le commerce en devises nationales en prévision de l'introduction d'une monnaie unique. Début août, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait indiqué que les discussions sur la monnaie unique allaient se poursuivre, bien que rien ne soit faisable dans l’immédiat. Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

