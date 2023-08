BRICS: «Ce sont des pays qui vont peser demain sur l’avenir du monde», indique un chercheur algérien

Enfin Ahmed Kateb estime que "la dynamique insufflée par les BRICS est en train de créer une nouvelle architecture mondiale qui peut prendre plusieurs formes, mais toutes salutaires aux pays qui y participeront. En effet, l’ordre global actuel pourrait être réformé et rendu plus juste et plus équitable pour tous les pays, mais encore faut-il que l’Occident global l’accepte. Des ordres régionaux, à l’image de l’Organisation de coopération de Shanghaï, l’Union africaine, le conseil de coopération du Golfe, en plus des BRICS, pourraient également émerger comme piliers d’un monde multipolaire, coopérant entre eux. En tout cas, quel que soit le scénario qui se concrétiserait à moyen et long termes, les pays africains ont tout intérêt à s’arrimer à cette locomotive qui tire le monde vers le haut dans tous les domaines".