Niger: Alger interdit le survol de son territoire aux avions militaires français

Alger, qui s’oppose à toute ingérence militaire au Niger soutenue par Paris, a répondu par la "négative à une demande de la France de survoler son territoire... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Partisan inconditionnel d’une solution politique négociée à la crise nigérienne, Alger a donné une réponse "ferme et sans équivoque" à la demande française de survol de son territoire par des avions militaires.Selon la Radio, Paris a alors adressé la même demande au Maroc. Après avoir reçu les plans de vols des avions militaires, les autorités marocaines ont consenti.Appel à la retenue et à la sagesseAprès que la CEDEAO a annoncé avoir fixé la date de l’envoi de ses troupes au Niger, l’Algérie a mis en garde contre l’engrenage de la violence."À un moment où l’intervention militaire de la CEDEAO au Niger se précise, l’Algérie regrette profondément que le recours à la violence ait pris le pas sur la voie d’une solution politique négociée rétablissant pacifiquement l’ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère et voisin", indique un communiqué de la diplomatie algérienne, publiée le 19 août.Prônant une "solution politique négociée", Alger estime que les interventions militaires apportent "un surcroît de problèmes" plutôt que des solutions.

