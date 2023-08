https://fr.sputniknews.africa/20230821/les-emirats-tablent-sur-ce-subsaharien-pour-exporter-vers-lafrique-de-lest-1061488813.html

Les Émirats tablent sur ce pays subsaharien pour exporter vers l’Afrique de l’Est

Les Émirats tablent sur ce pays subsaharien pour exporter vers l’Afrique de l’Est

Les autorités émiraties ont opté pour l’intensification des relations avec les pays africains. L’Éthiopie pourrait servir d’élément important dans cette... 21.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-21T12:18+0200

2023-08-21T12:18+0200

2023-08-21T13:32+0200

international

afrique subsaharienne

éthiopie

émirats arabes unis

exportations

afrique de l'est

échanges

investissements

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104097/06/1040970663_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_1ba164d3e7789e1095c7460e77905872.jpg

Les Émirats arabes unis jugent prioritaire l’intensification des relations avec l’Afrique, selon le ministre d’État au Commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Dans cette optique, l’Éthiopie pourrait servir de plaque tournante pour les exportations et les réexportations avec le continent.Selon le ministre, les Émirats arabes unis considèrent le grand marché intérieur et l'emplacement stratégique de l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé du continent, comme idéaux pour stimuler les flux commerciaux non pétroliers vers d'autres économies d'Afrique de l'Est à fort potentiel.Il a indiqué que les Émirats arabes unis pouvaient aider les exportations éthiopiennes à atteindre de nouveaux marchés grâce à leur réseau mondial de partenaires. L'Éthiopie, quant à elle, pourrait servir de point d'entrée clé pour les exportations et les réexportations émiraties vers l'Afrique de l'Est et d'autres pays africains.Visite officielle en ÉthiopieLes déclarations du ministre tombent au milieu d’une visite officielle du Président des Émirats arabes unis Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nabyan dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.Selon l’agence WAM, la visite "vise à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines".Les Émirats arabes unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Éthiopie, le volume des échanges non pétroliers entre les deux pays atteignant 1,4 milliard de dollars en 2022.Les importations des Émirats arabes unis en provenance d'Éthiopie se sont élevées à 628 millions de dollars, tandis que les exportations émiraties se montent à 564,5 millions de dollars. Quant à la valeur des réexportations des Émirats arabes unis vers l'Éthiopie, elle a atteint 553,3 millions de dollars.Le total des investissements des Émirats arabes unis en Éthiopie est estimé à 2,9 milliards de dollars, et touchent divers secteurs, dont la production pharmaceutique, d'aluminium, agroalimentaire, de boissons et de produits chimiques.

afrique subsaharienne

éthiopie

émirats arabes unis

afrique de l'est

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, éthiopie, émirats arabes unis, exportations, afrique de l'est, échanges, investissements