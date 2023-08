https://fr.sputniknews.africa/20230821/larmee-de-kiev-rate-son-offensive-pres-dartiomovsk-1061487768.html

L’armée de Kiev rate son offensive près d’Artiomovsk

Les militaires russes ont déjoué plusieurs tentatives ukrainiennes de contre-attaque aux abords d’Artiomovsk (Bakhmout) ces derniers jours, a indiqué le chef... 21.08.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne a tenté plusieurs fois d’avancer sur les flancs d’Artiomovsk (Bakhmout) lors de ces derniers jours, a fait savoir le gouverneur par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD).Ces tentatives ont eu lieu dans les parties sud et nord du front, a indiqué Denis Pouchiline à la chaîne de télévision Rossiya 24.Dans cette zone, le point chaud reste le village de Klechtcheïevka [située à quelques kilomètres d’Artiomovsk], a-t-il ajouté. Des combats constants se déroulent dans le nord-est de la localité, pour le contrôle des positions en hauteur.Quant à l’axe d’Avdeïevka, les forces armées russes ont pris trois points d’appui ukrainiens près du village de Novokalinovo, a noté M.Pouchiline. Les unités russes continuent à progresser, a-t-il souligné.Artiomovsk libéréeLa bataille pour cette ville stratégique du Donbass a eu lieu entre août 2022 et mai 2023. Elle était un nœud ferroviaire important de ravitaillement des forces ukrainiennes dans le Donbass et un de leurs bastions défensifs les plus fortifiés.

