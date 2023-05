Une vidéo aérienne montrant Artiomovsk après la fin des combats

https://fr.sputniknews.africa/20230525/une-video-aerienne-montrant-artiomovsk-apres-la-fin-des-combats--1059483279.html

Des correspondants de Sputnik ont réalisé à l’aide de drones des images de cette ville stratégique d’Artiomovsk (Bakhmout) dans le Donbass, libérée le 20 mai... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Quelques jours après la libération d’Artiomovsk (Bakhmout) dans le Donbass, des correspondants de Sputnik ont filmée des images de la ville à l’aide de drones.Des quartiers anéantis, des charpentes de bâtiments noircies, des débris de munitions éparpillés partout dans les rues… Ces destructions manifestes gardent la trace de longs et féroces combats qui ont duré pratiquement 10 mois, à partir du mois d’août 2022.ReconstructionLes autorités russes ont annoncé sa prochaine reconstruction et la reprise de la vie civile. En premier lieu, il est nécessaire de déminer la ville, a indiqué le chef par intérim de la République populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline.Seulement après la fin de ces travaux, il serait possible d‘envisager la date du retour à la normale, selon lui.Prise d’ArtiomovskSamedi 20 mai, le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a annoncé que les forces russes avaient complètement libéré Artiomovsk (Bakhmout) à l’issue d’une bataille qui durait depuis août 2022.Le lendemain, le passage de la ville sous le contrôle des forces russes a été confirmé par le ministère russe de la Défense et salué par Vladimir Poutine.Cette ville de la république populaire de Donetsk était un point d’approvisionnement important pour les troupes ukrainiennes dans le Donbass.

