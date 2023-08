https://fr.sputniknews.africa/20230821/lafrique-du-sud-ne-se-laissera-pas-entrainer-dans-une-competition-entre-les-puissances-mondiales-1061483032.html

L’Afrique du Sud ne se laissera pas "entraîner dans une compétition entre les puissances mondiales"

L’Afrique du Sud ne se laissera pas "entraîner dans une compétition entre les puissances mondiales"

Pretoria n’a pas l’intention de s’aligner sur l’une des grandes puissances mondiales pour ne pas compromettre sa souveraineté, a annoncé le Président... 21.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-21T09:16+0200

2023-08-21T09:16+0200

2023-08-21T09:16+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

afrique du sud

cyril ramaphosa

politique étrangère

non-alignement

neutralité

souveraineté

monde unipolaire

alternative

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/13/1060024883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b49d3d08e875ed3f4d674d591da0db6.jpg

En prévision du sommet des BRICS, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a exposé à ses compatriotes les grandes lignes de sa politique étrangère.Il a indiqué que l’Afrique du Sud était un État pleinement indépendant qui respectait les droits et la souveraineté de toutes les nations.M.Ramaphosa a rappelé que pendant la guerre froide, la stabilité et la souveraineté de nombreux pays africains avaient été compromises en raison de leur alignement sur les grandes puissances.Le non-alignement n’est pas synonyme de neutralitéIl a souligné que l’Afrique du Sud ne se laisserait pas "entraîner dans une compétition entre les puissances mondiales", alors que certains de ses détracteurs préféreraient un soutien manifeste envers leurs choix politiques et idéologiques.Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) commencera le 22 août à Johannesburg. Il sera la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunira plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Le forum médiatique des BRICS qui s’était achevé le 20 août a été une répétition générale du sommet. Ses participants ont qualifié le groupe d’alternative au monde unipolaire.

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, cyril ramaphosa, politique étrangère, non-alignement, neutralité, souveraineté, monde unipolaire, alternative, brics