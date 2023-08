https://fr.sputniknews.africa/20230821/bientot-un-premier-monastere-orthodoxe-en-afrique-1061510093.html

Bientôt un premier monastère orthodoxe en Afrique?

Bientôt un premier monastère orthodoxe en Afrique?

Après être devenue la première nonne africaine au sein d’un monastère orthodoxe russe, une Kényane pourra bientôt prendre la tête du tout premier monastère... 21.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-21T22:46+0200

2023-08-21T22:46+0200

2023-08-21T22:46+0200

kenya

russie

afrique

église orthodoxe russe

monastère

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059776975_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_ef45b7cb56df68c5ea145ba16da146b3.jpg

Le Kenya pourrait bientôt accueillir le premier monastère féminin de l’Église orthodoxe russe en Afrique, et la Kényane Abigail Jepchirchir en deviendrait la supérieure. Actuellement, elle est nonne au monastère de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu, à Moscou.Pierre angulaireIl a indiqué qu’au Kenya sera aussi inauguré un monastère qui accueillera des moines.Abigail Jepchirchir, fille du prêtre Titus Kipnjen, doyen du comté de Nandi, a été ordonnée nonne début janvier et a reçu le nom de Matrone en l'honneur de la Sainte Matrone de Moscou au sein de l’exarchat d’Afrique de l’Église orthodoxe russe. Avant, elle avait été accueillie en tant que novice au monastère de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu, à Moscou.L’exarchat patriarcal d’Afrique a été créé fin 2021, il comprenait deux diocèses, à savoir le Nord-Africain et le Sud-Africain. Le métropolite Léonid de Klin a été nommé exarque patriarcal d’Afrique.

kenya

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kenya, russie, afrique, église orthodoxe russe, monastère