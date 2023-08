https://fr.sputniknews.africa/20230821/--un-expert-senegalais-les-brics-sont-une-alternative-a-un-systeme-qui-na-pas-aide-les-africains-1061501984.html

Un expert sénégalais: les BRICS sont une alternative à un système qui n’a pas aidé les Africains

Le sommet des BRICS approche à grands pas. C’est lors de cet événement diplomatique majeur que la question de l’élargissement du groupe sera abordée. Selon... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Un expert sénégalais: les BRICS sont une alternative à un système qui n’a pas aidé les Africains Le sommet des BRICS approche à grands pas. C’est lors de cet événement diplomatique majeur que la question de l’élargissement du groupe sera abordée. Selon Benoît Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine, le développement de cette alliance conduira à l'émergence d'un ordre mondial alternatif, qui bénéficiera à tous.

"Les BRICS constituent aujourd'hui une sorte d'alternative à un système qui, malheureusement, n'a pas beaucoup servi aux Africains. En tout cas, il ne leur a jamais permis de se développer. La Banque mondiale, le FMI, c’est le système de l'ancien ordre mondial. Maintenant, je crois qu'il y a un ordre alternatif", estime le Sénégalais Benoît Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine.Retrouvez également dans ce numéro:-Souhila Berrahou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de L'École nationale des sciences politiques d’Alger, sur les enjeux du prochain sommet des BRICS.-Thierry Mariani, eurodéputé français, et Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples (ASP), président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest (CAMPAO), sur la récente interview de Nicolas Sarkozy à un média français.Notre revue d’actu traitera des sujets suivants:- Le Sénégal qui lance un programme d’urgence d’accès universel à l’électricité.- Le Premier ministre malien qui estime qu’il n’y aura plus de Cédéao en cas d’intervention militaire au Niger.- Sergueï Lavrov qui explique pourquoi les BRICS ont lancé un processus d’expansion.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

