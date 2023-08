Des robots militaires russes pourront distinguer les cibles cachées

https://fr.sputniknews.africa/20230820/des-robots-militaires-russes-pourront-distinguer-les-cibles-cachees-1061480304.html

Il sera bientôt impossible de se cacher des robots russes. En effet, une technologie permettant aux robots de distinguer les soldats et équipements militaires... 20.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-20

2023-08-20T22:12+0200

2023-08-20T23:21+0200

Les robots militaires russes pourront distinguer les soldats et l'équipement ennemi camouflés dans la forêt grâce à une nouvelle technologie utilisant des réseaux neuronaux convolutifs, a annoncé le groupe russe de recherche et de production Android Technics, au forum international Armée-2023, qui a eu lieu dans la région de Moscou.Le système peut également se déplacer de façon autonome en utilisant les informations sur l'espace environnant fournies par les réseaux neuronaux. Pour permettre à ces véhicules de se déplacer sur des terrains accidentés, en hiver comme en été, des technologies de segmentation sémantique d’images sont utilisées.Le groupe Android Technics a également mis au point des technologies de réseaux neuronaux qui, à l'avenir, permettront aux algorithmes de contrôle autonome des mouvements de comprendre quel obstacle se trouve à quelle distance. Par exemple, si auparavant les robots ne pouvaient pas distinguer les petits buissons des hautes herbes, aujourd'hui, ces obstacles ne sont plus considérés comme infranchissables pour eux.Forum Armée-2023Le forum militaro-technique Armée-2023 s’est déroulé du 14 au 20 août au parc d’expositions de l’armée russe Patriot, sur le polygone d’Alabino et à l’aérodrome militaire de Koubinka, dans la région de Moscou.Selon la Défense russe, il a accueilli près de 1,1 million de visiteurs. Plus de 80 entreprises et sociétés étrangères, soit deux fois plus qu’en 2022, ainsi que 1.500 sociétés russes ont pris part au forum. Six pays –la Biélorussie, la Chine, l’Inde, l’Iran, le Pakistan et le Vietnam- ont présenté leurs stands respectifs, précise le ministère russe de la Défense.Le forum a permis de signer divers contrats.

