La Russie met en œuvre un robot contre les saboteurs, une première

La Russie a conçu un robot qui peut être utilisé par les unités anti-sabotage. Un prototype a été présenté au forum militaro-technique Armée-2023 qui se tient actuellement près de Moscou. Une première, selon le ministère russe de la Défense.Appelé Bogomol ("mante religieuse", en russe), ce système robotique a une vision stéréo. Cela lui permet de "percevoir l'espace en trois dimensions, et non en deux dimensions, à l'aide de doubles lentilles de caméras vidéo", selon le communiqué du ministère.Cet effet est obtenu grâce au rapprochement de deux images plates, qui sont converties en une image tridimensionnelle à l'aide de l'intelligence artificielle.CapacitésCe système robotique dispose d’une grande capacité de franchissement, un temps d’activation réduit et une large zone d'accessibilité du manipulateur.Équipé de quatre chenilles, Bogomol-3C peut même se déplacer de nuit et monter des escaliers, franchir des fossés, des terrains escarpés et d'autres obstacles.

