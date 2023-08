https://fr.sputniknews.africa/20230819/transports-et-internet-points-cles-des-entretiens-entre-les-presidents-kenyan-et-sud-soudanais-1061457924.html

Transports et internet: points clés des entretiens entre les Présidents kényan et sud-soudanais

Plusieurs projets d'infrastructure ont été au centre des entretiens entre les Présidents kenyan et sud-soudanais, William Ruto et Salva Kiir à Nairobi. 19.08.2023, Sputnik Afrique

Le Kenya et le Soudan du Sud poursuivront les projets d'infrastructure conjoints pour renforcer l'intégration régionale et stimuler les échanges commerciaux, a déclaré ce samedi 19 août à Nairobi le Président kényan, William Ruto, à l'issue d'un entretien avec son homologue sud-soudanais, Salva Kiir.Selon le Président, le Kenya est déterminé à mettre en œuvre le Corridor de transport Lamu-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET) qui peut améliorer la connectivité, renforcer l'intégration et stimuler le commerce intrarégional.Les deux chefs d'Etat ont également signé un protocole d'accord sur la mise en place d'un câble en fibre optique le long de la route Eldoret-Juba et convenu d'achever la construction d'un tronçon de route de 11 km liant Nadapal au Kenya à Nakodok au Soudan du Sud, et ce, pour stimuler les échanges entre les deux pays.M.Ruto a affirmé son engagement à renforcer les relations avec le Soudan du Sud au service de l'intérêt des peuples des deux pays.

