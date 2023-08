https://fr.sputniknews.africa/20230818/ces-economies-africaines-contribuent-au-profit-record-dune-grande-banque-du-continent-1061433213.html

Ces économies africaines contribuent au profit record d’une grande banque du continent

L’une des plus grandes banques d’Afrique en termes d’actifs a fait état d’une hausse record de ses revenus au premier semestre 2023 due à la résilience des... 18.08.2023, Sputnik Afrique

La reprise économique en Afrique subsaharienne, surtout au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria, en Ouganda et au Zimbabwe a permis à la banque sud-africaine Standard Bank Group d’enregistrer un bénéfice avant impôts record de 35% au premier semestre, selon un communiqué de l’institution.Le chiffre d'affaires de la franchise Africa Regions "s'est particulièrement bien comporté, contribuant à hauteur de 44% au résultat global du groupe", précise la banque qui occupe le 2e rang africain en termes d'actifs en 2022 selon S&P Global.Toutefois, le risque de crédit souverain reste élevé au Malawi et a augmenté en Angola et au Mozambique, selon les informations de Standard Bank Group. En février, l'Afrique du Sud et le Nigéria étaient sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).Dans son communiqué, la banque promet de toujours œuvrer pour "stimuler la croissance de l'Afrique".

