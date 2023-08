https://fr.sputniknews.africa/20230816/es-pays-africains-ont-les-plus-grandes-economies-du-continent-selon-une-banque-suisse-1061391003.html

Сes pays africains ont les plus grandes économies du continent, selon une banque suisse

Poids lourds. Le Nigeria et l’Afrique du Sud étaient les locomotives économiques du continent en 2022, dévoile un récent rapport de la banque suisse UBS. Les deux pays ont néanmoins enregistré une baisse de leur PIB durant la pandémie, avant de rebondir. En 2022, la croissance nigériane était ainsi de 3,3%, alors que l’Afrique du sud stagnait à 2%.Les difficultés sud-africaines sont illustrées par un taux de chômage conséquent, qui a culminé à 34,1% en 2021, pour redescendre légèrement à 33,5% en 2022. La richesse moyenne par adulte est de presque 24.000 dollars en Afrique du Sud, contre 6.800 dollars au Nigeria.La consommation des ménages a chuté de 5,9% en Afrique du Sud en 2020, avant de remonter à 2,6% en 2022. La trajectoire est plus linéaire au Nigeria, où la consommation a chuté de 1.0% en 2020, pour augmenter de 0.9% en 2021.Les inégalités de richesse ont eu tendance à augmenter depuis le début du siècle au Nigeria, alors que les actifs financiers ont pris de l’importance dans les portefeuilles de certains ménages. Les inégalités ont aussi augmenté en Afrique du Sud depuis 2007, selon UBS.La richesse médiane a par ailleurs explosé en Afrique depuis l’entrée dans le XXIe siècle, passant de 182 dollars en 2000 à 1.398 dollars en 2022.Grosses fortunesLa bonne santé économique du Nigeria et de l’Afrique du Sud peut se vérifier par d’autres indicateurs. Les deux pays comptent par exemple un nombre importants de grandes fortunes. 37.800 millionnaires vivent ainsi en Afrique du Sud, contre 9.800 au Nigeria, rapportait récemment le cabinet Henley & Partners. Seule l’Égypte peut tenir tête aux deux géants en la matière, avec 16.100 millionnaires sur son territoire.Les Sud-africains JohannRupert et Nicky Oppenheimer, ainsi que le Nigérian Aliko Dangote, font ainsi partie des cinq plus grandes fortunes sur le continent, selon un récent classement Forbes.

