https://fr.sputniknews.africa/20230818/ce-produit-russe-importe-massivement-par-les-etats-unis-1061428451.html

Ce produit russe importé massivement par les États-Unis

Ce produit russe importé massivement par les États-Unis

Les États-Unis ont considérablement augmenté l'achat d'engrais russes, malgré les déclarations officielles de la Maison-Blanche, selon la fondation russe... 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T14:29+0200

2023-08-18T14:29+0200

2023-08-18T14:32+0200

russie

états-unis

engrais

importations

commerce

inde

brésil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

En un an, les achats trimestriels d'engrais russes aux États-Unis ont plus que doublé, et ce "malgré la rhétorique de l'administration actuelle de la Maison-Blanche", constate une étude de la fondation russe Roscongress, dont Sputnik a pris connaissance.Ainsi, au premier trimestre 2023 les États-Unis ont importé des engrais russes pour 596 millions de dollars contre 262 millions de dollars en 2022.Le pays est l'un des trois principaux marchés d'exportation des engrais russes, derrière l'Inde et le Brésil. Tous trois ont augmenté leurs achats au début de cette année.Les engrais russes sur le marché mondialL’Inde affiche la hausse la plus remarquable. Si au premier trimestre 2021 la Russie a expédié pour 78 millions de dollars d’engrais, au premier trimestre 2023, le montant s'élevait à près de 708 millions de dollars, selon l’étude.Sur le marché européen, la part russe a pourtant considérablement diminué ces dernières années. Ce sont l’Algérie, l’Égypte, Trinité-et-Tobago et les États-Unis qui commencent à remplacer la Russie dans ce domaine. Globalement, la demande d'engrais sur ce marché est également en baisse.Quant aux marchés d'Amérique latine et en Inde, la Russie devrait maintenir sa position de leader, indique l'étude.Les livraisons futures d’engrais, élément essentiel pour la sécurité alimentaire, dépendront du rythme d'expansion par la Russie des capacités d'exportation sur la côte de la mer Baltique et dans la région Krasnodar, au bord de la mer Noire, selon l’analyse de Roscongress.

russie

états-unis

inde

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, engrais, importations, commerce, inde, brésil