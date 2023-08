https://fr.sputniknews.africa/20230817/pres-de-900-soldats-un-train-et-deux-postes-de-controle-de-drones-pertes-de-kiev-en-24h-1061408600.html

Près de 900 soldats, un train et deux postes de contrôle de drones: pertes de Kiev en 24h

L’armée russe a détruit un convoi ferroviaire avec des munitions dans la région de Dniepropetrovsk et deux postes de pilotage de drones dans la république de... 17.08.2023, Sputnik Afrique

Un train transportant des munitions a été détruit avec une frappe de missile dans la zone de déchargement de la gare de Mejevaïa, sur l’axe de Donetsk, a rapporté le 17 août le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.En outre, deux postes de pilotage de drones ainsi qu’un poste de commandement et un dépôt de munitions ont été anéantis en république populaire de Donetsk (RPD).Les forces russes ont repoussé 11 attaques et lancé des contre-offensives sur quatre axes. Les pertes ukrainiennes s’élèvent à 890 personnes. Dix-huit drones ont été abattus et un projectile de HIMARS a été intercepté.Pertes sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 459 avions, 246 hélicoptères et 5.805 drones. Elle a détruit 431 systèmes de défense sol-air, 11.349 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 5.918 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.289 autres équipements militaires.

