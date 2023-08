https://fr.sputniknews.africa/20230817/niger-fin-officielle-de-la-francafrique-selon-une-ex-ministre-autrichienne-1061395801.html

Niger: "fin officielle de la Françafrique", selon une ex-ministre autrichienne

Niger: "fin officielle de la Françafrique", selon une ex-ministre autrichienne

Après le Burkina Faso et le Mali, la France est en train de perdre le Niger, estime Karin Kneissl, qui a dirigé la diplomatie autrichienne de 2017 à 2019... 17.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-17T09:57+0200

2023-08-17T09:57+0200

2023-08-17T09:57+0200

niger

afrique subsaharienne

france

autriche

karin kneissl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103882/06/1038820689_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_9a884e53fc1d607007930fc13aed3800.jpg

Le changement de pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali avant, est "la fin officielle de la Françafrique", a déclaré à Sputnik l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères Karin Kneissl en poste de 2017 à 2019.Mme Kneissl a ajouté que les pays africains peuvent désormais opter pour la Chine, la Turquie, la Russie ou l'Inde comme partenaires, plus d'opportunités et plus d'acteurs se présentent sur le continent.La France contestéeDepuis plusieurs mois, Paris multiplie les échecs sur le continent africain. Une grogne antifrançaise s’est installée dans certains pays, en particulier en Afrique de l’Ouest, qui a notamment mené au départ des forces militaires au Burkina Faso et en République centrafricaine.Fin juillet, l'armée nigérienne a annoncé à la télévision nationale la destitution du Président Mohamed Bazoum. Ancienne colonie française, le Niger était considéré comme l'un des derniers alliés des pays occidentaux au Sahel. Paris lui a fourni des drones et des avions de combat et y a déployé 1.500 soldats pour combattre les groupes terroristes opérant à la frontière du Niger, du Mali et du Burkina Faso. De plus, le Niger dispose de riches réserves d'uranium dont la France dépend.

niger

afrique subsaharienne

france

autriche

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, france, autriche, karin kneissl