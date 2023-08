https://fr.sputniknews.africa/20230809/si-la-france-perd-le-niger-elle-perd-tout-selon-le-vice-president-dapaise-niger-1061210770.html

"Si la France perd le Niger, elle perd tout", selon le vice-président d’APAISE-Niger

"Si la France perd le Niger, elle perd tout", selon le vice-président d'APAISE-Niger

La France cherche coûte que coûte à préserver son influence au Niger pour garder sa place parmi les plus grandes puissances économiques. Elle manipule à cette... 09.08.2023, Sputnik Afrique

Garder le Niger dans la sphère de son influence est une question vitale pour Paris. Le départ de la France du Niger la rejettera de la 7e à la 30e place mondiale parmi les plus grandes économies, a annoncé à Sputnik Elhadji Idi Abdou, vice-président de l’Organisation à but non lucratif Alliance pour la Paix et la Sécurité au Niger (APAISE–NIGER).Selon Elhadji Idi Abdou, la communauté internationale avec le Conseil de sécurité de l’Onu en tête, doit être interpellée pour "voir ce que la France fait", "qu’elle s’installe au Niger de force et ne compte pas quitter"."Manipulée par la France"Pour lui, l’entrée de troupes de la CEDEAO, manipulée par la France, serait illégale.Le dimanche 6 août, a pris fin l’ultimatum établi aux nouveaux pouvoirs nigériens par la CEDEAO demandant de restituer le Président Mohamed Bazoum renversé le 26 juillet. Le cas échéant, l’organisation régionale avait menacé de déclencher une opération militaire contre les autorités autoproclamées. Le 8 du même mois, le représentant du Président nigérian qui dirige actuellement la CEDEAO, a déclaré que la communauté opte pour une solution diplomatique mais n’exclut pas d’autres issues.

