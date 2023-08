https://fr.sputniknews.africa/20230817/les-occidentaux-veulent-declencher-une-guerre-par-procuration-en-afrique-avertit-un-panafricaniste-1061412474.html

Les Occidentaux veulent déclencher une guerre par procuration en Afrique, avertit un panafricaniste

Les Occidentaux veulent déclencher une guerre par procuration en Afrique, avertit un panafricaniste

L'Occident crée depuis longtemps des foyers de tension en Afrique, rappelle dans L’Afrique en marche Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé. Le soutien... 17.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-17T17:46+0200

2023-08-17T17:46+0200

2023-08-17T17:51+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/11/1061411717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fb7d964c25510e4eef3e4d31b8b0973.jpg

Les Occidentaux veulent déclencher une guerre par procuration en Afrique, avertit un panafricaniste L'Occident crée depuis longtemps des foyers de tension en Afrique, rappelle dans L’Afrique en marche Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé. Le soutien des groupes armés sur le continent serait une réaction à l’émergence d’un nouvel ordre mondial et une tentative d’intimider les peuples qui veulent mettre fin à l’hégémonie néocolonialiste.

Les informations concernant l'envoi en Afrique d’un groupe de sabotage composé de nationalistes ukrainiens et formé par les services de renseignement britanniques s'inscrivent dans la politique générale de l'Occident sur le continent, juge Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Et bien qu'il y ait des sources qui indiquent que les tâches des néonazis de Kiev incluent l'élimination des dirigeants indésirables pour l'Occident, "c’est peine perdue", quels que soient les résultats de leurs activités terroristes, souligne le panafricaniste bukinabé.Selon lui, "il s’agit d’une guerre par procuration qui se prépare. Les Occidentaux veulent qu’elle se déroule en Afrique". Abdoulaye Nabaloum rappelle que les néocolonialistes créent depuis longtemps des différents foyers de tension sur le continent et que "des groupes armés qui sévissent au Sahel et partout en Afrique, sont soutenus, financés et équipés par les Occidentaux".Dans cette édition, nous avons également le plaisir de vous présenter les interviews:- de Kassoum Coulibaly, ministre burkinabé de la défense et des anciens combattants, sur la situation au Niger ainsi que la coopération entre Ouagadougou et Moscou;- de Souleyman Amzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, sur l’intention de l’Occident de déstabiliser le continent africain.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

