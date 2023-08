https://fr.sputniknews.africa/20230817/le-burundi-alerte-sur-le-trafic-darmes-occidentales-envoyees-en-desordre-a-lukraine-1061409733.html

Le Burundi alerte sur le trafic d’armes occidentales envoyées "en désordre" à l'Ukraine

Vu la prolifération illégale sur le continent africain des armes en provenance de la Libye et de la Somalie, il n’est pas exclu que le même sort attende les... 17.08.2023, Sputnik Afrique

De plus en plus de voix s’élèvent sur le continent africain pour dénoncer le danger que représente le trafic d’armes occidentales envoyées à l'Ukraine.Il "ne peut pas aussi être exclu", selon lui, que des armes destinées à l’Ukraine puissent finir dans les mains des terroristes actifs sur le continent africain.Le Burkina Faso et le Nigeria s’alarmentRécemment, le Président burkinabé de la transition a affirmé que les armes destinées à l’Ukraine se retrouvent sur le continent africain. Elles "continuent à activer notre guerre", a déploré auprès de Sputnik Afrique le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina faisant face à une menace terroriste ces dernières années."Nous trouvons donc très dangereux de déverser ces armes de manière incontrôlée, car elles se retrouvent aux mains des ennemis qui tuent nos peuples", a-t-il soutenu.Fin 2022, Muhammadu Buhari, Président nigérian de l’époque, a également pointé l’Ukraine comme source de prolifération d’armes dans le bassin du lac Tchad.

