L'armée russe détruit en 24h un avion ukrainien Su-25 et 26 drones

L'armée russe détruit en 24h un avion ukrainien Su-25 et 26 drones

Sur le front, l'Ukraine a perdu en 24 heures un avion Su-25, 26 drones, un poste de commandement, quatre projectiles de HIMARS et deux obus d'Ouragan, selon le... 16.08.2023, Sputnik Afrique

Un avion d'attaque au sol, de soutien aérien rapproché et de lutte antichar Su-25, mais aussi un radar de défense aérienne ST-68 et un poste de commandement ukrainien ont été détruits durant ces dernières 24 heures, a annoncé ce mercredi le ministère russe de la Défense. Quatre projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS et deux obus de lance-roquettes multiple Ouragan, ainsi que 26 drones ont en outre été interceptés, selon son bilan quotidien de l'opération militaire. Pertes de Kiev sur les différents axes:

