Ce pays européen participera pour la première fois au sommet des BRICS

"Nous avons une invitation, et notre délégation prévoit certainement d'y être. Nous sommes proches et comprenons le thème principal du prochain sommet, à savoir ‘les BRICS et l'Afrique: un partenariat pour une croissance accélérée conjointe, un développement durable et un multilatéralisme inclusif’. Ainsi, pour la première fois, la Biélorussie participera aux événements de ce sommet", a déclaré Anatoli Glaz.