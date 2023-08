https://fr.sputniknews.africa/20230815/les-pays-dafrique-ont-besoin-de-forces-militaires-formees-pour-reagir-aux-menaces-selon-choigou-1061342254.html

Les pays d'Afrique ont besoin de forces militaires formées pour réagir aux menaces, selon Choïgou

Le ministre russe de la Défense a déclaré durant la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale que la Russie prévoyait de développer la coopération militaire et militaro-technique avec les pays africains.La lutte contre le néocolonialisme et le terrorisme est un élément fondamental de cette coopération russo-africaine, a souligné Sergueï Choïgou.Sergueï Choïgou a en outre fait remarquer que les activités de l'Occident sur le continent africain visent principalement à maintenir la capacité de pomper les ressources naturelles des anciennes colonies en entretenant des centres de conflit. Pour ce faire, ils utilisent de nombreux groupes antigouvernementaux et terroristes.Le ministre russe a dénoncé que la présence militaire des anciennes métropoles se justifie dans le cadre de contingents multinationaux de maintien de la paix.

