https://fr.sputniknews.africa/20230814/un-ex-ministre-malien-la-place-de-nos-langues-ne-sera-pas-discutable-elles-sont-la-priorite-1061332958.html

Un ex-ministre malien: "La place de nos langues ne sera pas discutable, elles sont la priorité"

Au Mali, le français a perdu son statut de langue officielle en devenant langue de travail. Adama Samassékou, ancien Ministre malien de l'Éducation nationale... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Au Mali, le français a perdu son statut de langue officielle en devenant langue de travail. Adama Samassékou, ancien Ministre malien de l'Éducation nationale, estime dans Zone de Contact que cela va aider à valoriser les langues nationales. «Le multilinguisme est à la culture ce que le multilatéralisme est à la politique», juge-t-il.

"Il va falloir que la langue française occupe la place qui est la sienne, qui n'est pas une place dans nos États, dans nos sociétés. Ce n'est pas la langue maternelle de nos populations, mais une langue héritée du système colonial qui avait la volonté d'écraser et de faire disparaître nos langues. Aujourd'hui le français peut être considéré par nous comme une langue avec laquelle on peut commercer, avec laquelle on peut faire un bon partenariat, pourvu que ce ne soit pas le partenariat du cheval et du cavalier", indique Adama Samassékou, ancien Ministre de l'Éducation nationale du Mali, Secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine.Retrouvez également dans ce numéro:- Samuel Feizounam Ouanfio, directeur général de l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique au ministère de l'Éducation nationale de RCA,sur le Jour de l'Indépendance de la République centrafricaine ainsi que sur les langues nationales et locales.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

