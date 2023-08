https://fr.sputniknews.africa/20230814/mali-la-minusma-anticipe-son-retrait-dun-camp-dans-le-nord-1061307361.html

Mali: la Minusma se retire d'un camp dans le nord après des attaques terroristes répétées

La Mission des Nations unies au Mali (Minusma) a annoncé dimanche avoir "anticipé" son retrait d'un camp dans le nord du pays "en raison de la dégradation de... 14.08.2023, Sputnik Afrique

"La Minusma a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur nos Casques Bleus", affirme t-elle dans un message sur Twitter, rebaptisé X. Le départ de Ber des Casques bleus burkinabè qui l'occupaient était programmé dans le cadre du retrait de la Minusma d'ici à la fin de l'année de ce pays. La Minusma applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'Onu de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, à la demande des autorités maliennes. Le retrait des quelque 11.600 soldats et 1.500 policiers de dizaines de nationalités, qui étaient présents au Mali doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. Depuis 2012, le Mali est en proie à une expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, politique, économique et humanitaire.

