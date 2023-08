https://fr.sputniknews.africa/20230813/mali-24-terroristes-neutralises-dans-une-base-de-lonu-au-nord-1061297152.html

Mali: 24 terroristes neutralisés dans une base de l'Onu au nord

Six soldats maliens ont été tués dans une attaque terroriste survenue vendredi dans le nord du pays, alors que 24 terroristes ont été neutralisés, selon un... 13.08.2023, Sputnik Afrique

Un précédent bilan de l'armée sur cette attaque à Ber (nord) avait fait état vendredi d'un "mort et quatre blessés" dans ses rangs. "Le bilan des affrontements a évolué" et abouti à "six (soldats) morts et quatre blessés" alors que les "GAT (groupes armés terroristes) dans leur débandade ont abandonné 24 corps, 18 AK-47 (des fusils d'assaut Kalachnikov) et 12 motos", a souligné l'armée dans un communiqué. Depuis 2012, le Mali est en proie à une expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, politique, économique et humanitaire.

