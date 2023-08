https://fr.sputniknews.africa/20230814/apres-un-calvaire-et-un-sauvetage-heureux-en-russie-ce-lion-trouve-le-bonheur-en-afrique--video-1061331287.html

Après un calvaire et un sauvetage heureux en Russie, ce lion trouve le bonheur en Afrique – vidéo

À l'occasion de la Journée mondiale du lion, célébrée le 10 août, Sputnik est revenu sur l'histoire d'un lionceau sauvé des mains de photographes illégaux par... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Les lecteurs de Sputnik se souviennent probablement de l'histoire de ce bébé lion sauvé de photographes malhonnêtes par le vétérinaire russe Karen Dallakian. Aujourd’hui, le lion Simba se trouve en Tanzanie, où il avait été transféré avec l'aide de nombreuses personnes et institutions. Sa présence ne se déroule pas sans problèmes, a confié à Sputnik Karen Dallakian. Selon lui, les anciens propriétaires du centre Kilimanjaro Animal C.R.E.W avaient d'importants arriérés d'impôts et avaient été privés de licence. Pour cette raison, les animaux transférés de Russie, Simba et la femelle léopard Eva, ont été déplacés ailleurs en Afrique. Une fois que le tribunal prononcera sa sentence, ils reviendront dans le centre, selon lui.Le vétérinaire est ensuite revenu sur les difficultés qu'il avait rencontrées lors de la pandémie de Covid-19 pour transporter Simba du Daghestan (république russe au Caucase), où il avait été torturé, vers Tcheliabinsk.L'aide vient de plusieurs côtésAeroflot était à l'époque la seule compagnie aérienne à réaliser des vols durant la pandémie. Grâce à lui, un vol passager est devenu un vol sanitaire, dit M. Dallakian, reconnaissant. En effet, le pauvre animal, détenu au Daghestan par les photographes illégaux, avait des pattes cassées pour l'empêcher de se déplacer, et nécessitait plusieurs opérations chirurgicales pour de nombreux problèmes de santé.Durant l'année suivante, les militants ont préparé les documents nécessaires pour transporter le lion vers la Tanzanie. Un sponsor trouvé à Tcheliabinsk a accepté de tout organiser à condition que la fondation de M. Dallakian paie la construction d'un enclos pour l'accueillir sur place. Une compagnie russe a assuré le financement."Un lion qui sourit." C'est ainsi que le vétérinaire décrit l'état de Simba, une fois arrivé en Tanzanie. Selon lui, "la nourriture locale, l'air, l'humidité, la sécheresse" ont rapidement guéri l'animal, qui s'est retrouvé dans son élément."Il est plus heureux qu'avant"De son côté, Hussein, dresseur en Tanzanie de Simba, qui prend soin de lui, dit que "c'était comme un rêve" pour lui.D'abord surpris de voir un type d'environnement différent, Simba "s'est habitué et il est heureux", raconte le dresseur, qui "passe toute la journée" avec lui, "à jouer jusqu'au moment où nous prenons le repas".Un an après son arrivée en Tanzanie, le lion a une petite amie, nommée Fiona. Ils vivent dans des enclos séparés, mais sont régulièrement en contact. "C'est incroyable de les voir communiquer ensemble", se réjouit Hussein.

lionceaux, lions, animaux, tanzanie, russie, afrique subsaharienne