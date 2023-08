https://fr.sputniknews.africa/20230813/top-10-des-pays-africains-aux-taux-dimposition-des-societes-les-plus-eleves-1061304017.html

Top-10 des pays africains aux taux d'imposition des sociétés les plus élevés

Comment les petites entreprises sont-elles taxées en Afrique? La société OnDeck a évalué dans quels pays africains les taux d’imposition prévus pour les... 13.08.2023, Sputnik Afrique

OnDeck, société de prêt aux petites entreprises en ligne aux États-Unis, a déterminé la situation de celles-ci dans les pays d’Afrique, alors qu’elles sont censées jouer leur rôle dans l'amélioration de l'économie et alors que les taux d'imposition des sociétés reflètent les besoins économiques.En Afrique, le taux moyen d'imposition des sociétés est de 27,5%, le plus élevé de tous les continents. Plusieurs pays de la région sont considérés comme les pires pour la facilité à faire des affaires, avec des coûts de démarrage très élevés et de multiples barrières pour commencer.Voici les dix principales économies d'Afrique en matière de produit intérieur brut (PIB) avec les taux d'imposition des sociétés les plus élevés. Le classement montre quels taux d’imposition paient les petites entreprises avec des revenus d’1 million de dollars par an et dont les bénéfices s’élèvent à 100.000 dollars par an. Ces entreprises ont de 5 à 9 employés.L’Afrique de l’Est en têteBien que l'économie du Nigeria ait été affectée ces dernières années et que l'inflation ait davantage touché le pays, elle maintient toujours un taux d'imposition des sociétés très élevé: 30%.En Afrique du Sud, le taux moyen d'imposition des sociétés a oscillé autour de 28 % au cours de la dernière décennie.Plusieurs pays d’Afrique de l’Est font partie de ce classement, Au Kenya et en Éthiopie, le taux moyen d'imposition des sociétés est également de 30%.Le Ghana, la Côte d’Ivoire et l’Angola affichent un taux en question de 25 %. En Tanzanie et en République du Congo, la somme s’élève à 30.000 dollars, alors qu’au Cameroun, elle est légèrement plus haute, à savoir de 30.800 dollars.

