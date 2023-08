https://fr.sputniknews.africa/20230813/pretoria-et-pekin-revelent-le-montant-des-accords-signes-ensemble-1061297015.html

Pretoria et Pékin révèlent le montant des accords signés ensemble

Pretoria et Pékin révèlent le montant des accords signés ensemble

En prévision de la visite de son Président en Afrique, l'empire du Milieu a tenu une réunion visant à élargir davantage la coopération économique.

2023-08-13

2023-08-13T13:25+0200

2023-08-13T13:27+0200

En vue de stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers la Chine et ses investissements sur le continent africain, des entreprises sud-africaines et chinoises ont signé cette semaine des accords commerciaux d'un montant cumulé de 2,19 milliards de dollars.Cette signature a eu lieu en marge d’une visite du ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, à Pretoria, selon un communiqué publié par le ministère sud-africain du Commerce partagé par des médias.Le Président chinois attenduUne réunion tenue en prévision de la visite d’État du Président Xi Jinping à Pretoria, attendu d’ici fin août, a réuni les entreprises basées en Afrique du Sud dont Anglo platinum, Glencore, Sappi Ltd et Pioneer Fishing.Cette semaine, le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a également rencontré Paul Mashatile, vice-Président sud-africain. Les deux responsables se sont engagés à renforcer la coopération économique et commerciale. Leur objectif est de stimuler l'exportation de produits sud-africains de haute qualité vers la Chine, d'aider les entreprises chinoises à approfondir leur engagement dans la fabrication, l'exploitation minière et l'agriculture, et de favoriser la coopération dans des domaines émergents tels que les nouvelles énergies, l'économie numérique ainsi que le commerce électronique transfrontalier, explique le communiqué.Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et l’empire du Milieu se sont élevés à 56,3 milliards de dollars en 2022. Les exportations sud-africaines vers la Chine ont atteint 32,5 milliards de dollars durant l’année écoulée.

