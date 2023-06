https://fr.sputniknews.africa/20230625/blinken-refuse-de-dementir-les-propos-de-biden-sur-le-dictateur-chinois-1060158638.html

Blinken refuse de démentir les propos de Biden sur le "dictateur" chinois

2023-06-25T21:30+0200

2023-06-25T21:30+0200

2023-06-25T21:30+0200

Les propos émis par le Président Biden, qui a rangé Xi Jinping dans la catégorie des "dictateurs", reflètent la position officielle des États-Unis, a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans une interview à la chaîne CNN diffusée ce dimanche 25 juin.Le secrétaire d’État a rajouté que, lorsqu’il s’agit de la Chine, il est évident pour tout le monde "que les Etats-Unis vont faire et dire ce que Pékin n’aimera pas, et la Chine de son côté va faire et dire ce qui ne plaira pas à Washington".Les signes d'apaisement n'ont pas duré longtempsPour rappel, Joe Biden a apparenté son homologue chinois Xi Jinping à un "dictateur" lors d'une réception organisée en Californie pour les donateurs du parti démocrate. L’incident s’est produit le 21 juin, à peine qu’Antony Blinken ait achevé sa visite à Pékin, la première d'un chef de la diplomatie américaine en près de cinq ans.Faisant référence à un épisode récent au cours duquel les États-Unis ont détruit un ballon chinois qui, selon eux, espionnait leur territoire, Joe Biden a assuré que le Président Xi "s'est tellement énervé" quand le ballon avait été détruit parce qu'il ne savait pas que cet engin se trouvait là. "C'est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s'est passé", a affirmé le Président américain.La porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning a condamné cette déclaration la qualifiant d’une "provocation politique".

