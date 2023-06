https://fr.sputniknews.africa/20230622/ce-detail-montre-bien-qui-est-qui-dans-les-negociations-de-blinken-avec-xi-a-pekin---photo-1060092732.html

Ce détail montre bien qui est qui dans les négociations de Blinken avec Xi à Pékin - photo

La posture du secrétaire d’État américain Antony Blinken au moment de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin révèle les "catégories de... 22.06.2023, Sputnik Afrique

La photo prise au moment de la poignée de mains de Xi Jinping et du chef du département d’État américain Antony Blinken, en visite en Chine, montre clairement qui est demandeur dans ce duo, a noté sur Telegram le sénateur russe Alexeï Pouchkov.Dans son post Telegram précèdent, le sénateur a qualifié les relations américano-chinoises de "début de la guerre froide". Selon M.Pouckov, la dynamique des rapports bilatéraux risque de conduire rapidement à une crise qui couve depuis longtemps.Blinken en visite en ChineLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a achevé le lundi 19 juin son séjour de deux jours en Chine, la première en cinq ans. Il a eu des entretiens avec Xi Jinping, le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et le haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie Wang Yi.Cette visite a eu lieu sur fond d’une détérioration notable des relations bilatérales entre les deux États, assombries par les tensions autour de Taïwan et la récente destruction dans le ciel américain d’un ballon chinois qui, selon les USA, espionnait leur territoire.

