https://fr.sputniknews.africa/20230812/des-chefs-religieux-nigerians-a-niamey-pour-une-mission-de-mediation-1061287439.html

Des chefs religieux nigérians à Niamey pour une mission de médiation

Des chefs religieux nigérians à Niamey pour une mission de médiation

Un groupe de chefs religieux nigérians de confession musulmane serait arrivé dans la capitale nigérienne pour une mission de médiation. La délégation a été... 12.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-12T18:57+0200

2023-08-12T18:57+0200

2023-08-12T19:07+0200

niamey

niger

afrique subsaharienne

médiation

religion

nigeria

coup d'etat

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103535/21/1035352128_0:122:1167:778_1920x0_80_0_0_74380625a169ed9232ecf1f96f8d9b37.jpg

Des chefs religieux nigérians sont arrivés ce samedi 12 août à Niamey pour rencontrer des membres du régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État ayant renversé le Président Mohamed Bazoum, a appris l'AFP d'une source proche du régime.La délégation a été reçue à l'aéroport Diori Hamani par le Premier ministre civil fraîchement nommé, Ali Mahamane Lamine Zeine.Selon l'Agence de presse nigérienne (ANP), il s'agit d'une délégation de chefs religieux de confession musulmane. Cette source ajoute que la délégation a "rencontré en début de semaine à Abuja le président en exercice" de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et également Président du Nigeria, Bola Tinubu, afin de tenter une médiation entre l'organisation régionale et le Niger. Cette médiation intervient lorsque la CEDEAO continue de dire privilégier une résolution de la crise par la voie diplomatique, après avoir toutefois donné son accord pour le déploiement d'une "force en attente" afin de rétablir M.Bazoum dans ses fonctions. Les précédentes tentatives de médiation n'ont rien donné. Les militaires au pouvoir ont refusé mardi d'accueillir une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine (UA) et de l'Onu. Au Nigeria, les voix de parlementaires et de responsables politiques s'élèvent jusqu'au Sénat, pour demander au Président Bola Tinubu de reconsidérer l'idée d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger.

niamey

niger

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

niamey, niger, afrique subsaharienne, médiation, religion, nigeria, coup d'etat, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)