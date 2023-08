https://fr.sputniknews.africa/20230811/niger-chaque-fois-quon-a-une-manifestation-il-faut-que-les-drapeaux-russes-flottent-1061254047.html

Niger: "Chaque fois qu'on a une manifestation, il faut que les drapeaux russes flottent"

La volonté de couper les ponts avec la France et l'espoir d'un rapprochement avec Moscou, "partenaire fiable", se traduisent en la présence du drapeau russe au... 11.08.2023

Depuis le coup de force militaire à Niamey fin juillet, des manifestations en soutien aux militaires au pouvoir ont été organisées. Durant ces rassemblements, plusieurs manifestants ont brandi des drapeaux russes en scandant des paroles anti-françaises. Interrogés par Sputnik Afrique, trois militants reviennent sur les raisons de la popularité du tricolore russe.Demande accrueIl n’est pas rare que le tricolore russe soit commandé chez un tailleur, développe Abdourahmane Kindo. Ce président de la filière nigérienne de l’ONG Parade (Partenariat alternatif Russie - Afrique pour le développement économique) raconte qu’"on a confectionné plusieurs (drapeaux) chez les tailleurs pour aller manifester".D’après Na-Allah Harouna, son association s’adresse souvent à l’un de ces professionnels avant un rassemblement: "Chaque fois qu'on a une manifestation, il faut que les drapeaux russes flottent".Au Niger, le tricolore a trouvé une nouvelle symbolique, avait précédemment analysé pour Sputnik Afrique Birahim Soumaré, ex-ambassadeur du Mali en Turquie:Avoir recours à la RussieÀ l’origine de l’omniprésence du tricolore russe se trouve la volonté de couper les ponts avec l’ancienne puissance coloniale et l’espoir d’un rapprochement avec Moscou, selon nos interlocuteurs.Les Nigériens "cherchent à changer la politique française, ils cherchent coûte que coûte à trouver le moyen pour s'en débarrasser, c’est pourquoi ils arborent le drapeau russe", avance Maïkoul Zodi, militant nigérien, coordinateur local du mouvement TournonsLaPage.Selon lui, "si on a recours à la Russie, on pourrait protéger notre territoire", surtout dans un contexte de "menace de la France de pouvoir attaquer le Niger". Pour ce militant, l’ancienne puissance coloniale "est la source de tous les malheurs de notre pays"."Tisser des relations avec la Russie"De plus, les points positifs de la coopération du Mali, voisin du Niger, avec Moscou sont évidents: "Le Mali a été sauvé par la Russie", pour Maïkoul Zodi.Les Nigériens affichent ainsi leur volonté de "tisser des relations avec la Russie", poursuit Na-Allah Harouna.Moscou "est un partenaire fiable par rapport à nos partenaires traditionnels français et européen", développe Abdourahmane Kindo.

