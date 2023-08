https://fr.sputniknews.africa/20230804/fin-de-la-volonte-neocoloniale-france-africaine-un-ancien-diplomate-malien-sur-le-niger-1061062126.html

Fin de la "volonté néocoloniale françafricaine": un ancien diplomate malien sur le Niger

Les événements au Niger montrent que le pays, tout comme la région du Sahel, se désengage de l’Occident qui s’est enfoncé dans une crise néocoloniale, estime... 04.08.2023, Sputnik Afrique

La prise du pouvoir par les militaires au Niger est "un coup à l'Occident" pour se désengager de la vision occidentale, et c’est une tendance palpable dans tous les pays du Sahel, avance auprès de Sputnik Afrique Birahim Soumaré, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Il décortique les événements troublants au Niger, quand le 26 juillet le général Abdourahamane Tiani, épaulé par d’autres militaires, a renversé le Président élu Mohamed Bazoum, élu en 2021, en se proclamant le nouveau chef de l’État.Intervention militaireDans ce contexte, l’intervention militaire, évoquée récemment par la CEDEAO comme un recours ultime pour rétablir l’ordre constitutionnel, "ne fera qu'aggraver la crise sécuritaire que nous vivons". L’usage de la force "aura pour conséquence de troubler l'ordre au niveau du Sahel et voire de façon plus large, de troubler toute la partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Golfe de Guinée, et ça va continuer", estime-t-il."Aucune intervention internationale armée parrainée par je ne sais quelle organisation ne pourra rétablir l'ordre dans ce pays-là", tranche-t-il.Ce dernier reste depuis séquestré à son domicile à Niamey.Politique néocoloniale de l’OccidentBirahim Soumaré voit pour origines la volonté de ce pays de rompre avec la politique néocoloniale de l’Occident et d’affirmer "le changement du paradigme "."Vous avez cette conception assez paternaliste qui fait que les gens en ont assez. On ne peut pas continuer comme ça. Et cette conception du sauveur, de celui qui vient amener la civilisation et qui met quelqu'un pour jouer son rôle-là, un rôle néocolonial, un rôle de gardien, c'est terminé", lâche-t-il .Contrairement à la Russie ou la Chine, les pays occidentaux ne sont pas prêts à "travailler gagnant-gagnant du point de vue stratégique" avec l’Afrique.Les drapeaux russes au ventDepuis le coup de force militaire à Niamey, quelques manifestations en soutien aux militaires au pouvoir ont été organisées. Durant les rassemblements, les manifestants ont brandi des drapeaux russes en scandant des paroles anti-françaises. Le drapeau russe a trouvé une nouvelle symbolique, avance Birahim Soumaré.La stabilisation de la situation sécuritaire dans la région dépend directement du refus des gouvernements des pays sahéliens de "rentrer dans des schémas, des calculs et des visions hégémoniques", résume l’analyste.

