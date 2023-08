https://fr.sputniknews.africa/20230808/pourquoi-leconomie-russe-se-portera-encore-mieux-malgre-les-sanctions-1061178844.html

Pourquoi l’économie russe se portera encore mieux malgré les sanctions?

Pourquoi l’économie russe se portera encore mieux malgré les sanctions?

Malgré les sanctions, la Russie est devenue la cinquième économie planétaire, selon la Banque mondiale. Le pays a pu apporter une réponse adéquate qui lui a... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T20:00+0200

2023-08-08T20:00+0200

2023-08-08T21:42+0200

international

sanctions

sanctions antirusses

économie

croissance

croissance économique

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060315722_0:176:3015:1871_1920x0_80_0_0_cf27dde1e7160625948f02564407dfb0.jpg

Les sanctions ont permis à la Russie de travailler à l’émergence d’un monde multipolaire, en approfondissant sa relation avec les BRICS ou en renforçant ses relations commerciales avec certaines régions comme l’Afrique, a déclaré à Sputnik Afrique Jean René Ndouma, consultant camerounais en marchés financiers et finance digitale.De ce fait, "les tendances pour l'économie russe sont logiquement positives", estime l’économiste.Jean René Ndouma s’interroge même sur le classement de la Banque mondiale, expliquant que la Russie s’est sans doute "davantage rapprochée" du peloton de tête. Il souligne l’intérêt suscité par le dernier sommet Russie-Afrique, qui prouve que Moscou n’est pas isolé sur les marchés et que son économie se portera encore mieux dans les années à venir.De l’autre côté, l’Occident paie un lourd tribut aux sanctions, après avoir mis sur la touche la Russie qui lui fournissait du gaz, du pétrole et des céréales. Plusieurs pays occidentaux passent d’ailleurs outre les restrictions, en important par des circuits détournés, via l’Inde ou la Chine, ajoute l’économiste.Action et réactionLa Russie ne s’est pas laissée abattre par les sanctions occidentales mais a su s’adapter, poursuit M. Ndouma. Le pays s’est notamment montré résilient face à son expulsion du système SWIFT ou au gel de ses avoirs, une sanction qualifiée d’"abusive et illégale" par l’analyste.Croissance russeDans son dernier rapport, le Fonds monétaire international (FMI) avait d’ailleurs revu une nouvelle fois à la hausse les perspectives de croissance russe, qui devraient s’élever à 1,5% en 2023, très loin de "l’effondrement" annoncé par certains, comme le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire. Mieux encore: avec ces résultats, la Russie laisse dans le rétroviseur la zone euro, dont la croissance devrait s’élever à 0,9% en 2023, selon le FMI.Côté russe, on s’attend même à ce que la croissance dépasse les 2% d’ici la fin de l’année, ainsi que l’a expliqué Maxime Rechetnikov, ministre du Développement économique.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sanctions, sanctions antirusses, économie, croissance, croissance économique, opinion