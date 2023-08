https://fr.sputniknews.africa/20230808/paris-desormais-en-retrait-sur-la-crise-au-niger-1061180262.html

Paris désormais en retrait sur la crise au Niger

Paris désormais en retrait sur la crise au Niger

Paris semble rétropédaler sur le dossier nigérien, optant désormais pour des moyens diplomatiques dans la résolution de la crise au lieu d'une intervention... 08.08.2023, Sputnik Afrique

La France s'était montrée "intransigeante" face aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, elle apparaît désormais "en retrait" au moment où le spectre d'une intervention militaire des pays d'Afrique de l'Ouest semble s'éloigner, soulignent des experts. Les dirigeants ouest-africains avaient donné jusqu'à dimanche soir aux militaires nigériens pour rétablir le Président élu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le 26 juillet. Les chefs d'état-major de la région avaient même dessiné les "contours" d'une éventuelle intervention armée. Paris avait appuyé "avec fermeté et détermination" les efforts de la CEDEAO pour faire pression sur Niamey. Mais l'intervention n'a pas eu lieu et n'est pas envisagée à ce stade, selon une source proche de la CEDEAO. Un sommet se tiendra jeudi au Nigeria. Pour Bertrand Badie, professeur à Sciences-Po Paris, "cette déclaration est très pesée et très prudente (...) en retrait par rapport à ce qui était annoncé au départ".

