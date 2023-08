https://fr.sputniknews.africa/20230807/moscou-revient-sur-le-miracle-ivoirien-un-pays-qui-fete-le-63eme-anniversaire-de-son-independance-1061145478.html

Moscou revient sur le "miracle ivoirien", un pays qui fête le 63ème anniversaire de son indépendance

Moscou revient sur le "miracle ivoirien", un pays qui fête le 63ème anniversaire de son indépendance

Il y a 63 ans, la Côte d'Ivoire tournait le dos à la colonisation française et proclamait son indépendance.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

indépendance

colonisation

esclavage

fête nationale

Une date pour l’Histoire. Le 7 août 1960, la Côte d’Ivoire se retirait de la Communauté française, association entre la métropole et ses colonies. L’aboutissement d’un long chemin dans la lutte contre l’oppression coloniale.Dès le XVIIe siècle, des commerçants et missionnaires français se sont installés sur le littoral du pays. C’est à cette époque que débuta la traite négrière, qui frappera la Côte d’Ivoire au même titre que toute la région ouest-africaine.Mais ce n’est qu’au milieu du XIX siècle que Paris assoit véritablement sa domination sur le pays en établissant un protectorat sur la quasi-totalité du territoire côtier. La Côte d’Ivoire devient finalement une colonie française distincte en 1893, avant d’être incorporée à l'Afrique occidentale française en 1895.Des révoltes éclatent contre la puissance coloniale, en particulier dans les peuples Abés et Lobis, mais la France maintient son emprise, introduisant des impôts impopulaires, des travaux forcés et tentant d’assimiler la population locale.Le "miracle ivoirien"Après son indépendance, la Côte d’Ivoire a cessé d’être un simple fournisseur de matières premières et de denrées agricoles pour la France. Le pays a posé les bases d’une production industrielle moderne, devenant notamment le leader mondial dans la production de fèves de cacao. Les dix premières années ayant suivi l’indépendance sont d’ailleurs souvent qualifiées de "miracle ivoirien".Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est un membre influent de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et jouit d’une vraie aura sur le continent africain. Le pays continue de cultiver de nombreux liens à l’international, en particulier avec la Russie, alors que des relations diplomatiques avaient été établies avec l’URSS dès 1967. Abidjan et Moscou développent leur coopération dans "une atmosphère d'amitié et de respect mutuel", comme le souligne un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, laquelle n’a pas manqué de féliciter le pays pour sa fête nationale.

