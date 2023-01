https://fr.sputniknews.africa/20230111/bafouer-le-bon-sens-moscou-tient-tete-a-loccident-qui-laccuse-de-piller-lafrique-1057561609.html

"Bafouer le bon sens": Moscou tient tête à l’Occident qui l’accuse de piller l’Afrique

Alors que les pays occidentaux tentent d'accuser la Russie de piller l'Afrique, ils s’en rendent pourtant eux-mêmes coupables, estime la représentante... 11.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie rejette "toute invention infondée qui tente de dénigrer [son] aide au Mali et à d'autres pays du continent", alors que certains pays imputent à Moscou la responsabilité de "la croissance de la menace terroriste" sur le sol africain.Ces propos d’Anna Evstigneïeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès des Nations unies, constituent une réponse aux allégations portées par son homologue américain Richard Mills.Les voix des représentants de l'Albanie et de la France se sont également jointes à ces critiques.Pillages, destructions, déstabilisationMme Evstigneïeva a renvoyé ces accusations à leurs auteurs. D’après elle, eux-mêmes "le font à travers le monde et en particulier en Afrique".Elle a jugé que les accusations visant la Russie ne faisaient que bafouer le bon sens et la capacité des pays africains à évaluer eux-mêmes les causes de leurs problèmes.Et de rappeler que Moscou a signé un accord bilatéral pour soutenir le gouvernement de transition du Mali, et qu’il en va de même pour d’autres pays du continent africain.

