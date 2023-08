https://fr.sputniknews.africa/20230807/les-emirats-fournissent-des-equipements-au-tchad-pour-renforcer-la-protection-des-frontieres-1061131397.html

Les Émirats fournissent des équipements au Tchad pour renforcer "la protection des frontières"

Le jour de l’expiration de l’ultimatum posé par la CEDEAO au Niger, un pays voisin de ce dernier, le Tchad a reçu des équipements militaires fournis par les... 07.08.2023, Sputnik Afrique

Le 6 août, l’ambassadeur des Émirats arabes unis à N’Djamena Rachid Saïd Al Chamsi a remis une cargaison de matériel de guerre au ministre tchadien des Armées.L’agence a rappelé à ce propos la signature de plusieurs accords bilatéraux, dont un accord de coopération militaire en juin lors de la visite officielle de Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition du Tchad, à Abou Dhabi.La cérémonie s’est déroulée en présence du chef d'état-major général de l'armée tchadienne, du chef des forces stratégiques de réserve de l'armée et de hauts responsables militaires tchadiens.Selon le média, le ministre tchadien de la Défense a exprimé la reconnaissance de son pays pour le soutien émirati continu, qui contribuera à restaurer la paix et la stabilité dans la région, soulignant que la coopération militaire joue un rôle clé dans le renforcement de la sécurité et des efforts visant à surmonter les défis.Le jour de l’expiration de l’ultimatum posé par la CEDEAO au Niger exigeant que Niamey rétablisse dans ses fonctions le Président déchu Mohamed Bazoum sous peine d’utiliser la force, le général Daoud Yaya Ibrahim ne pouvait pas ne pas aborder le thème du Niger.Le Tchad prône le dialogue"Le dialogue reste le seul maître du terrain et le Tchad appelle les frères nigériens à dialoguer pour ramener la paix dans ce pays ami et frère."Sur ces entrefaites, le Niger a annoncé la fermeture de son espace aérien face à la menace d’intervention "qui se précise".Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui avait pris le pouvoir dans le pays a promis "une riposte énergique et instantanée" à "toute tentative de violation de l’espace aérien".Il a également affirmé qu’un "prédéploiement pour la préparation de l'intervention a été fait dans deux pays d'Afrique centrale", sans préciser lesquels.

