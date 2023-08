L'avocat franco-espagnol Juan Branco en passe d'être expulsé du Sénégal vers la France

https://fr.sputniknews.africa/20230807/lavocat-franco-espagnol-juan-branco-en-passe-detre-expulse-du-senegal-vers-la-france--1061134630.html

Inculpé et écroué dimanche à Dakar, l'avocat franco-espagnol Juan Branco, défenseur de l'opposant politique Ousmane Sonko, devrait être bientôt expulsé vers la... 07.08.2023, Sputnik Afrique

L'avocat franco-espagnol Juan Branco, inculpé et écroué dimanche à Dakar, a été placé lundi sous contrôle judiciaire et est en passe d'être expulsé vers la France, a indiqué l'un de ses avocats et un haut responsable au ministère de la Justice sénégalais.Me Branco, venu au Sénégal participer à la défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, avait ensuite été arrêté en Mauritanie après plusieurs jours de recherches, et remis aux autorités sénégalaises.EnquêteIl a particulièrement suscité l'attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour "crimes contre l'humanité" en juin, alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années.Depuis mi-juillet, Juan Branco est visé par une enquête de la justice sénégalaise qui a annoncé la délivrance d'un mandat d'arrêt.Après son entrée sur le territoire du Sénégal, où il est apparu aux côtés des avocats sénégalais de M. Sonko, Me Branco a été arrêté en Mauritanie après plusieurs jours de recherches, et remis aux autorités sénégalaises.Signe de l'importance accordée au sujet, le ministre de l'Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome a annoncé son arrestation samedi soir lors d'un débat à l'Assemblée nationale.Me Branco dit avoir été "kidnappé" à environ 100 km de la capitale mauritanienne Nouakchott par des hommes encagoulés sans aucun signe distinctif et qui l'ont blessé aux poignets, selon Me Ciré Clédor Ly.L'opposant Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a lui été arrêté et écroué fin juillet à Dakar, pour différents chefs d'inculpation dont des appels à l'insurrection. Son parti a été dissous.

